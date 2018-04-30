عيسى عطايا: مجموعة "ألف" تفتتح مول "زيرو 6" بالشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة "ألف" :افتتحنا، الإثنين، مول "زيرو 6" وهو أولى مشاريعنا النوعية ضمن قطاع التجزئة والترفيه، والأول من نوعه في إمارة الشارقة، حيث يقدم لرواده أحدث العلامات التجارية المميزة، ومختلف خيارات الترفيه المبتكرة، وعلامات تجارية تتواجد في إمارة الشارقة للمرة الأولى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 280 مليون درهم، ويتضمن المول 52 محل تجزئة منهم 12 علامة تجارية عالمية تتواجد لأول مرة في إمارة الشارقة.

وأضاف يتميز "زيرو 6"، المستوحى من رمز الشارقة الهاتفي (06)، بتصاميمه الراقية والعصرية، التي تستكمل التراث المعماري الغني للإمارة.

ويقع مركز التجزئة الذي يقدم أسلوب حياة جديد كلياً في منطقة الجرينة ضمن مساحة دائرة يبلغ نصف قطرها 5 كيلو مترات من مدينة الشارقة الجامعية ومطار الشارقة الدولي والمناطق السكنية الراقية في الشارقة، ويضم مزيجاً متنوعاً من المطاعم والمقاهي ومنافذ التجزئة التي تمتد على مساحة تتخطى 16000 متر مربع، بالإضافة إلى دار سينما تضم 8 شاشات والتي تحتوي على أكبر شاشة IMAX في الإمارات.

وأشار عطايا إلى أن التصميم المذهل الذي يتمتع به "زيرو 6"، تم تطويره على مساحة إجمالية تصل إلى 37 ألف متر مربع، لجذب جيل جديد من المستهلكين المتميزين من خلال توفير وجهة تسوق متكاملة في الشارقة تلبي احتياجات جميع الأعمار.