جمعة الكيت: نسعى لتنويع الشراكات مع الجانب الياباني

الشارقة 24 - محمود سليم:



أكد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن التبادل التجاري بين الدولة واليابان بلغ 15.7 مليار دولار في 2017، وهو ما يُشكل نسبة نمو بلغت 8% بالمقارنة بالعام قبل الماضي، مشيراً إلى أن الدولة تتطلع إلى تنويع هذه الشراكة لتشمل قطاعات جديدة.



وأوضح الكيت، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن هذا المؤشر الإيجابي يشير إلى التبادل التجاري غير النفطي فقط، موضحاً "هذا دليل على أن التعاون بين الجانبين أخذ منحى جديداً الآن غير التبادل النفطي".



وأشار إلى أن الشراكات مع الجانب الياباني دخلت في مجالات جديدة، أبرزها: قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، موضحاً أن هذه القطاعات تعتبر فرصة ذهبية للتعاون تدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى.



وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن الشركات اليابانية الكبرى استعرضت التكنولوجيا المتقدمة التي تُستخدم في الصناعات، بالإضافة إلى عرض خدماتهم، والفرص الكبيرة لتوسيع آفاق التعاون.