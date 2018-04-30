بورصات المنطقة تكتسي بالأحمر باستثناء "دبي" و"الأردن"

الشارقة 24:



تباينت مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع بجلسة، الإثنين، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 3065.96 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. بينما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 8208.87 نقطة. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4778.66 نقطة. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط قاده قطاع الاستثمار بنسبة 0.39% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1257.88 نقطة. كما وتراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.11% في ظل أداء إيجابي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4729.05 نقطة. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.47% ليستقر عند مستوى 2191.52 نقطة بدعم قاده قطاع المال.



السوق الإقفال التغير دبي 3065.96 0.57% السعودية 8208.87 0.20% سالب الكويت 4778.66 0.08% سالب البحرين 1257.88 0.39% سالب عمان 4729.05 0.11% سالب الأردن 2191.52 0.47%

مؤشر سوق دبي يرتفع 0.57%



ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 17.50 نقطة أو ما نسبته 0.57% ليقفل عند مستوى 3065.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 146.1 مليون سهم بقيمة 235.4 مليون درهم نفذت من خلال 3007 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.14% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.69% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.24% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.10%.



وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.66% وصولاً إلى سعر 5.79 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 2.23% وصولاً إلى سعر 0.275 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.63% وصولاً إلى سعر 1.22 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 8.02% وصولاً إلى سعر 0.321 درهم. واحتل سهم دري أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 65.4 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 56.4 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 49 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 10.1 مليون درهم.



تراجع آخر للسوق السعودية



سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8208.87 نقطة خاسراً بواقع 16.07 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 212.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 115 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 3.21% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، وفي المقابل كان قطاع الطاقة على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.80% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.67%.



وسجل سعر سهم جبسكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.73% وصولاً إلى سعر 14.46 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.42% وصولاً إلى سعر 117.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بترو رابغ أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 27.50 ريال تلاه سهم سبكيم العالمية بنسبة 4.31% وصولاً إلى سعر 20.88 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 24.1 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 889.9 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 574.8 مليون ريال.



محطة خضراء في السوق الكويتية



ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.67 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 4778.66 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.4 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار نفذت من خلال 1694 صفقة.



وسجل سعر سهم أجيليتي نسبة ارتفاع بواقع 2.72% وصولاً إلى سعر 869 فلساً تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 2.32% وصولاً إلى سعر 839 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 2.76% وصولاً إلى سعر 247 فلساً تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 2.26% وصولاً إلى سعر 173 فلساً. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.7 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 5.4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.66 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 2.64 مليون دينار.



السوق البحرينية تتراجع



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الاستثمار والصناع والبنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1257.88 نقطة خاسراً بواقع 4.90 نقطة أو ما نسبته 0.39%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 1.4 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.22 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 8.93 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.



وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.77% وصولاً إلى سعر 0.230 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.800 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.109 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3 ملايين سهم.



قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق العمانية



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.37 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4729.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نفذت من خلال 1120 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.58% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36%.



وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 7.00% وصولاً إلى سعر 0.107 ريال تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.36% وصولاً إلى سعر 0.123 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بنسبة 2.70% وصولاً إلى سعر 0.108 ريال تلاه سهم شل العمانية للتسويق بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 1.650 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.7مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 4.1 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 437.8 ألف ريال.



السوق الأردنية ترتد مرتفعة



سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.47% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2191.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار نفذت من خلال 2607 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.93% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.



وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.45% وصولاً إلى سعر 7.78 دينار تلاه سهم الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 5.97% وصولاً إلى سعر 2.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.43% وصولاً إلى سعر 2.24 دينار تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار.