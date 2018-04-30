"غرفة الشارقة" تستعرض خطة عمل "جائزة التوطين الخليجية"

الشارقة 24:

استعرضت اللجنة التنفيذية لجائزة الشارقة للتوطين الخليجية المنبثقة عن برنامج جوائز أمانة الشارقة للتميز الاقتصادي، في اجتماعها الأول، جدول أعمالها وضوابط مشاركة الشركات الأكثر توظيفاً للكفاءات المواطنة والخليجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة، وأفضل السبل الكفيلة بالترويج للجائزة، في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في تنمية مجتمعات الأعمال الخليجية ونشر ثقافة الجودة والتميز والاستثمار في رأس المال البشري الخليجي والارتقاء بقدراته التنافسية.

حضر الاجتماع الذي عُقد مؤخراً، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعادة عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وندى الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وأعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع عدد من المسائل والتوصيات ذات الأهمية للجائزة وتحديد الأطر العامة لها ومهام اللجنة الفنية والدور الهام الذي تضطلع به، إلى جانب تحديد الأهداف الرئيسية لجائزة الشارقة للتوطين الخليجية، ودراسة ضوابط المشاركة ومعايير اختيار الشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين الخليجين، وتحديد النسب المطلوبة للخليجين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص.

ورفع سعادة عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تستنير الجائزة برؤيته الحكيمة ومبادراته التي لا تنقطع والتي تصب في خدمة الإنسان ودعم سموّه اللامحدود لكافة الجهود التي تركز على تطوير كفاءة وأداء العنصر البشري، والاستثمار في قدراته وطاقاته، كما ثمن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ورعايته للجائزة في كافة مراحلها.

وأكد أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تعتبر إحدى الإنجازات الكبيرة والرائدة لغرفة الشارقة، والتي تصب من خلال الجائزة على تعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الخليجي، وتشجيعها المستمر على تأهيل العنصر البشري في دول مجلس التعاون.

من جهته، أكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، أهمية الاجتماع في سبيل الاستفادة من "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، وفي إطار الشراكة والتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في اختيار المنشآت الأكثر توظيفاً للكوادر الخليجية المواطنة، ووضع الرؤى المشتركة والفاعلة للاستثمار في رأس المال البشري الخليجي وخاصة في منشآت القطاع الخاص.

وأشار بوخاطر أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والوسائل التي تستهدف تطوير الجائزة، ودورها في تحسين البيئة التنافسية، ودعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي في توطين العمالة، وفتح المجال واسعاً أمام الشباب الخليجي للمنافسة في القطاعات الواعدة.