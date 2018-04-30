انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، اليوم الإثنين، في أبوظبي، فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني تحت شعار "التنوع الاقتصادي والابتكار في الإمارات"، وتنظمه هيئة تنمية التجارة الخارجية اليابانية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته أمام المنتدى، أن المنتدى يشكل منصة فعالة لبحث فرص التعاون المستقبلي، مشيراً إلى أن النقاشات التي يشهدها المنتدى ستمكن من تبادل أحدث المعلومات والأفكار التي تدفع عجلة النمو، في ظل المشهد الاقتصادي الراهن وبناء روابط وشراكات مثمرة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب معاليه عن فخره بما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية من تحفيز لديناميات التعاون وفق خطط واضحة وتحديد لعدد من القطاعات والمشاريع والمبادرات ذات الأولوية، لتكون محور التركيز خلال الفترة القادمة.

وأكد معاليه أن هناك أوجه كثيرة تعكس متانة الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، من أبرزها الزيارات المتلاحقة واللقاءات المتزايدة بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص.