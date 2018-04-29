أسواق المنطقة بالأحمر باستثناء "دبي" و"عمان"

الشارقة 24:

تباينت مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع بجلسة الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.19% لتقفل عند مستوى 3048.46 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. بينما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.29% لتقفل عند مستوى 8224.94 نقطة. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.74% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4774.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً بضغط من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1362.78 نقطة. وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.25% في ظل أداء إيجابي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4734.42 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.64% ليستقر عند مستوى 2181.20 نقطة.

ارتفاع متواضع في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.64 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 3048.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 119.1 مليون سهم بقيمة 131.6 مليون درهم نفذت من خلال 1925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 3.11% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.92% واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 7.84% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%.

وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.40% وصولاً إلى سعر 0.349 درهم تلاه سهم سلامة بنسبة 7.04% وصولاً إلى سعر 0.426 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.84% وصولاً إلى سعر 2.82 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 5.45% وصولاً إلى سعر 1.04 درهم. واحتل سهم شعاع المركز الأول بقيم التداولات بواقع 27.3 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 20.5 مليون درهم. واحتل سهم شعاع المركز الأول بقيم التداولات بواقع 24.6 مليون سهم تلاه سهم سلامة بواقع 17.7 مليون درهم.

بداية أسبوع حمراء للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8224.94 نقطة خاسراً بواقع 23.53 نقطة أو ما نسبته 0.29%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 205.6 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 96 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.91% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.50%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.01% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.99%.

وسجل سعر سهم الخزف السعودي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 23.46 ريال تلاه سهم تهامة بنسبة 9.79% وصولاً إلى سعر 52.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سبكيم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.25% وصولاً إلى سعر 21.84 ريال تلاه سهم بترو رابغ بنسبة 3.29% وصولاً إلى سعر 29.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 28.8 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 669.4 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 601.1 مليون ريال.

السوق الكويتية تستمر في خسائرها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.7 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند مستوى 4774.69 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار نفذت من خلال 1356 صفقة.

وسجل سعر سهم الدولي نسبة ارتفاع بواقع 0.45% وصولاً إلى سعر 223 فلساً تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.21% وصولاً إلى سعر 483 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم زين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 391 فلساً تلاه سهم خليج ب بنسبة 1.12% وصولاً إلى سعر 264 فلساً.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2.9 مليون دينار.





قطاع البنوك يقود السوق البحرينية للتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الاستثمار والبنوك التجارية والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1262.78 نقطة خاسراً بواقع 0.31 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 665.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.97 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.52 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.28 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 1.090 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 1.39% وصولاً إلى سعر 0.730 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.48% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.94% وصولاً إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 608.8 ألف سهم.





أرباح في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.96 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 4734.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 34.7 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 605 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.74% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23%.

وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.34% وصولاً إلى سعر 0.032 ريال تلاه سهم الحسن الهندسية بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.040 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بنسبة 20.00% وصولاً إلى سعر 3.280 ريال تلاه سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 2.78% وصولاً إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6مليون سهم تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 8.3 مليون سهم. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بقيم التعاملات بواقع مليون ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 831.8 ألف ريال.





تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.64% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2181.2 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 2741 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 45 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.45%.

وسجل سعر سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71% وصولاً إلى سعر 8.88 دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.95% وصولاً إلى سعر 1.06 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية الدولية للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.24% وصولاً إلى سعر 2.69 دينار تلاه سهم القدس للتأمين بنسبة 7.05% وصولاً إلى سعر 1.58 دينار.