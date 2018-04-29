129 % نمواً في خدمة المستثمر الذكي لـ "اقتصادية الشارقة"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن ارتفاع نسبة الإقبال على الاستفادة من خدمة المستثمر الذكي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها، هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة، وأشار الى أن الدائرة تقدم من خلال خدمة المستثمر الذكي، العديد من الخدمات التي يمكن للمتعامل إنجازها دون الحاجة لزيارة الدائرة، مشيراً إلى أن اهتمام الدائرة بتطوير خدماتها، يأتي في إطار اهتمامها بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء.

ومن جانبه أكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص، أن الدائرة تسعى للوصول بخدماتها لأعلى المستويات، عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة.

وأشار إلى الإقبال الكبير والمتنامي على خدمة المستثمر الذكي، حيث حققت الخدمة نمواً بلغ 129 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

كما دعا الخميري المستثمرين لضرورة الاستفادة من هذه الخدمة التي تقدمها الدائرة، وأكد أن تدشين مثل هذه الخدمات يأتي ضمن جهود الدائرة للتحول الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص وقت الانتظار وتوفير خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين مع فرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.