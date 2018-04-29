143 مليون درهم أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بالربع الأول 2018

الشارقة 24:

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن الربع الأول لهذا العام، بلغت 143.1 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 139.1 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 3%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 11% ليصل إلى 42.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 38.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

وعلى جانب الأصول فقد بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 22.0 مليار درهم بنهاية الربع الأول، من عام 2018 مقارنة بمبلغ 21.7 مليار درهم، بنهاية عام 2017، وبارتفاع قدرة 1.1%، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 19.0% لتبلغ 6.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.0 مليار درهم بنهاية عام 2017، والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.