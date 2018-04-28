"اقتصادية الشارقة" و"البلدية" تنظمان حملات تفتيشية على الأسواق

الشارقة 24:

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة التابعة لبلدية مدينة الشارقة، حملات تفتيشية على الأسواق في منطقة الشويهين، وذلك لمراقبة وحماية الأسواق والتي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، وحرصاً منها على أمنهم وسلامتهم.

جاءت هذه الحملات بالتزامن مع حلول النصف من شعبان "حق الليلة"، وقرب شهر رمضان، وذلك لتأمين الأسواق بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك، باعتبارها أحد أولويات الدائرة.

وأكد سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها، تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، كما أكد أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط، والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وأشار راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية، إلى أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار، أو عدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة.