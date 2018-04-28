"دبي 2020" أول إكسبو دولي يحصل على جائزة "تميز الشراء والتوريد"

الشارقة 24 – وام:

أصبح إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي يحصل على جائزة من المعهد الدولي للشراء والتوريد، ما يعد مؤشر ثقة كبيرة بممارسات إكسبو 2020 دبي، وإجراءاته في هذا المجال.

وبهذا يكون إكسبو 2020 دبي، ثاني حدث عالمي، ضخم بعد إولمبياد لندن 2012 يحصل على هذه الجائزة من المعهد الدولي المتخصص في إدارة التعاقدات وسلاسل التوريد.

وصرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "عملنا على تصميم عمليات التعاقد والتوريد وإجراءاتها بما يضمن البساطة والشفافية والشمولية، بحيث نتيح للجميع في أي مكان من العالم التقدم للمناقصات والعطاءات، بأعلى قدر من السهولة والتنافسي".

وأضافت معاليها أن إكسبو 2020 دبي سيترك إرثاً اقتصادياً بعيد المدى، ويسهم في النمو الاقتصادي وتوليد فرص الأعمال والوظائف في دولة الإمارات والمنطقة، هذه الجائزة شهادة بمدى التخطيط والعمل الجاد الذي نبذله، والذي سوف يضمن تنظيم إكسبو دولي استثنائي.