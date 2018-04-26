"النقد العربي" يؤكد العلاقة الوثيقة بين الشمول والاستقرار المالي

الشارقة 24 – وام:



ثمن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بجهود السلطات المالية في الدول العربية والحرص على مواصلة الاهتمام بقضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة ومنحها الأهمية والأولوية المناسبين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال.



وأكد خلال الملتقى الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الصندوق بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تحت عنوان "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية "، أهمية متابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.



وأشار معاليه، إلى العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وإلى أثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي.



وبين أن الاحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية لتعزيز الوصول للخدمات المالية فيها، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 في المائة عام 2014 إلى نحو 63 في المائة عام 2017، ومن نحو 78 في المائة إلى 74 في المائة على صعيد النساء، ومن 84 في المائة إلى 72 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل ذلك للفترة نفسها.