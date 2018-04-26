"الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات" يكرم سيف المدفع

الشارقة 24:

عقد الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية "أوفي"، اجتماعه السنوي الموسع في إمارة دبي، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد، لمناقشة آخر المستجدات في صناعة المعارض وكيفية تطويرها، وعرض التطورات في مجال تنظيم الاحداث في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحث خطط الاتحاد للعام الجاري ونشاطاته المختلفة، وكيفية الاستفادة من خبرات الاعضاء لتحسين عمليات هذا القطاع وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

حضر الاجتماع الذي أقيم الأربعاء، في فندق كونراد كل من، سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي"، وماهر عبد الكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب عدد من الرؤساء والمدراء التنفيذيين العاملين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، على مستوى المنطقة والعالم.

وفي بداية الاجتماع السنوي كرم كورادو بيبربوني رئيس الاتحاد الدولي للمؤتمرات والمعارض الدولية، سعادة سيف محمد المدفع على ما يبذله من جهود في سبيل النهوض بقطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، على مستوى المنطقة والعالم، والذي أسهم بتعزيز توسع الاتحاد وتنوع نشاطاته ونجاحه في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، وعمله بشكل حثيث للارتقاء بصناعة المؤتمرات والمعارض.

وصرح سعادة سيف المدفع، بأن الاجتماع السنوي للاتحاد وفّر محتوى عالي الجودة، ومساحة للحوار والتواصل بين الرؤساء التنفيذيين حول العالم، والاطلاع على الأبحاث التي تستشرف مستقبل صناعة المعارض في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا على المديين المتوسط والبعيد، وأجندة الأحداث والفعاليات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد على مستوى العالم.

وشدّد المدفع على أهمية الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية كونه يمثل نقطة التقاء كبار مسؤولي وخبراء صناعة المعارض في العالم، وفرصة لتمتين العلاقة فيما بينهم، عدا عن دوره كمركز معرفي ومعلوماتي حول هذه الصناعة من خلال اعتماده على الأبحاث والدراسات التي تسهم في تطوير هذا القطاع على المستوى العالمي.