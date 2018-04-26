منتسبو "الشارقة للقادة" يشاركون في برنامج تدريبي في سنغافورة

الشارقة 24:

شارك 30 منتسباً في برنامج الشارقة للقادة، أحد برامج مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، في دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في سنغافورة، الكلية العالمية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، تلقوا خلالها التدريب العملي والتوجيه الإداري لتطوير مهاراتهم القيادية في مجال الأعمال التجارية وتعزيز روح الإبداع لديهم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على قمة الريادة في مختلف القطاعات.

وجاءت إقامة هذه الدورة ضمن جهود "تطوير" في الاستثمار بالقيادات الإماراتية الشابة، والعمل على صقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وتوسيع خبراتهم عبر إلحاقهم بالدورات التدريبية والممارسات العملية والزيارات الميدانية، والتي تهدف بمجملها إلى إكسابهم الخبرات التعليمية الابتكارية، وتمكين الطلاب والمدراء التنفيذيين وقادة الأعمال في دولة الإمارات من تعزيز مساهمتهم في النهضة المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية بجميع مجالاتها.

وترأس برنامج الشارقة للقادة سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بحضور الشيخ صالح بن سيف بن حمد الشرقي، السكرتير الثالث في سفارة دولة الإمارات في سنغافورة، وطارق عبد الرحمن عويس السيد، الباحث الاقتصادي في السفارة، الذين شهدوا سلسلة من الجلسات التدريبية المتميزة، والتي أشرف على تصميمها معهد إنسياد، بغية تطوير أساليب الابتكار، لا سيما في بيئة الأعمال سريعة التغير التي تتميز بالتحول الرقمي، والابتكار، والتكنولوجيا الحديثة.

وقال جاسم البلوشي: "يعدُ مبدأ التخصصية أحد الجوانب الرئيسية لبرنامج الشارقة للقادة الذي يعمل على تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الإدارية وتزويدهم بالخبرات العملية كل حسب تخصصه، بهدف صقل مهاراتهم المهنية والشخصية وتعزيز روح الابتكار في نفوسهم، ما يسهم في ترسيخ الريادة والإبداع في عمل مؤسساتهم، وتعزيز البيئة الابتكارية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء بريادة الأعمال في القطاعات كافة".

وأضاف البلوشي: "سعينا من خلال هذه الزيارة إلى إطلاع المشاركين في الدورة العاشرة من برنامج الشارقة للقادة على التجارب العالمية والتحولات الحديثة، بما يسهم في دعم نموهم وتطوير مسارهم الوظيفي في كل مرحلة، وتحرص الشارقة لتطوير القدرات على أن تكون جميع برامجها مصممة لتلبية احتياجات المجتمع في الحاضر والمستقبل، مستلهمين جهودنا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تمكين الشباب وتدريبهم وتأهيلهم من أجل ضمان مساهمتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير".

وشارك منتسبو برنامج الشارقة للقادة خلال الدورة التي أقيمت ما بين 15 وحتى 20 أبريل الجاري في عدد من الجلسات التدريبية والنقاشية التي أقيمت في مقر الكلية بالعاصمة السنغافورية، وتناولت أساليب ونماذج القيادة الحديثة، والتحولات التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية والتقلبات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي على مر الأعوام الماضية، مع التركيز بوجه خاص على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات من خلال تبني استراتيجيات متنوعة لتخفيف المخاطر.

إلى ذلك، استقبل سعادة د. محمد عمر عبد الله بلفقيه، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سنغافورة، وفد برنامج الشارقة للقادة، على مأدبة عشاء رحب فيها بالمشاركين، وأثنى على اختيارهم لسنغافورة باعتبارها من الدول ذات المراتب المتقدمة في مجال ريادة الأعمال، داعياً إياهم إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية التي توفرها البلاد في هذا المجال، من جهته، وجه الوفد في ختام اللقاء شكراً خاصاً لسعادة السفير وأعضاء سفارة الدولة في سنغافورة على جهودهم المبذولة، ومساهمتهم في إنجاح سير عمل البرنامج بنجاح.