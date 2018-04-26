"الاقتصاد" تطلق جائزة الإمارات للملكية الفكرية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، جائزة الإمارات للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي جرت فعالياته الخميس، في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي.

حضر الحفل سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورضاء أبو عبيد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، ممثلين بكل من سعادة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، ومحمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية ومجلس سيدات أعمال الإمارات.

ويأتي إطلاق الجائزة ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد وشركائها لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتنمية الكفاءات الوطنية المبدعة، وتهيئة بيئة راعية للابتكار وذلك انسجاماً مع محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز تنافسية الدولة في براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وترسيخ ثقافة الابتكار بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسليط الضوء على الابتكارات الفردية والمؤسسية ومكافأة المبدعين فضلاً عن خلق فهم أوسع لتطبيقات الملكية الفكرية.