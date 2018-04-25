مجلس إدارة "الاتحادية للضرائب" يعتمد خطة "استرداد الضريبة للسياح"

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه الخامس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، خطة تنفيذ النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة بما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد.

كما اعتمد المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التصميم المقترح والمواصفات الأمنية الخاصة بالعلامة المميزة التي سيتم من خلالها تتبع منتجات التبغ إلكترونيا للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها حيث تم إنجاز مراحل متقدمة لاستكمال مشروع نظام العلامة المميزة على منتجات التبغ الذي يهدف إلى منع التهرب من الضريبة الانتقائية تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع إدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية والمصنعين ومستوردي التبغ ومنتجاته.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "إننا نتطلع إلى أن يشكل النظام الضريبي الإماراتي نموذجاً يحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي في تشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي"، مشيراً سموه إلى أن النظام الإلكتروني الذي طبقته الهيئة ساهم في تحقيق ارتفاعات مضطردة في الامتثال في ظل توافر بيئة تشريعية ضريبية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير العالمية.