بورصات المنطقة تكتسي بالأحمر باستثناء "الأردنية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها بجلسة، الأربعاء، باستثناء السوق الأردنية، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 3026.32 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.99% لتقفل عند مستوى 8233.05 نقطة. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 1.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1269.20 نقطة. وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.45% في ظل أداء سلبي لكافة القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4740.72 نقطة. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.26% ليستقر عند مستوى 2192.08 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات.





السوق الإقفال التغير دبي 3026.32 %0.26 سالب السعودية 8233.05 0.99 % سالب البحرين 1269.20 1.03 % سالب عمان 4740.72 0.45 % سالب الأردن 2192.08 0.26 %

سوق دبي تتراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.95 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل عند مستوى 3026.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 180.1 مليون سهم بقيمة 243.7 مليون درهم نفذت من خلال 2677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.84% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.87% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.31% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.72%.

وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.77% وصولاً إلى سعر 4.08 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.35% وصولاً إلى سعر 10.90 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل انترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.40% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 8.62% وصولاً إلى سعر 0.265 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 35.6 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 35.2 مليون درهم. واحتل سهم دي اكس بي انترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 44.1 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 28.5 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 823305 نقطة خاسراً بواقع 82.37 نقطة أو ما نسبته 0.99%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 213.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 104 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 8.15% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.25%، وفي المقابل كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.63% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.50%.

وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.51% وصولاً إلى سعر 119.6 ريال تلاه سهم جبسكو بنسبة 4.99% وصولاً إلى سعر 13.46 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سدافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 5.65% وصولاً إلى سعر 106.8 ريال تلاه سهم سامبا بنسبة 3.16% وصولاً إلى سعر 28.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 19.1 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 756.3 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 41402 مليون ريال.

تراجع في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الاستثمار والبنوك التجارية والصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1269.20 نقطة خاسراً بواقع 12.24 نقطة أو ما نسبته 1.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 595.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 5.97 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 24.27 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.68 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.34 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.80% وصولاً إلى سعر 0.226 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 16.81% وصولاً إلى سعر 0.940 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 8.14% وصولاً إلى سعر 0.079 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 483 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.3 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 4740.72 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 484 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.72% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.54% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وسجل سعر سهم أومنفيست أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.58% وصولاً إلى سعر 0.386 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.47% وصولاً إلى سعر 0.860 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بنسبة 6.43% وصولاً إلى سعر 0.320 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.70% وصولاً إلى سعر 0.144 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم المطاحن العمانية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 191.6 ألف ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 137.7 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.26% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2192.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 2937 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.33%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.06% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.59%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم البنك العربي بنسبة 7.48% وصولاً إلى سعر 6.75 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.31% وصولاً إلى سعر 1.52 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار.