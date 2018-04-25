"التنمية المستدامة" حاضرة في ملتقى الشارقة للهندسة

الشارقة 24:

في إطار الرؤى والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة، عقدت بلدية مدينة الشارقة صباح الأربعاء ملتقى الشارقة الأول للهندسة، تحت شعار الرؤية العالمية للاستدامة في فندق شيراتون الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، وبمشاركة جهات حكومية وحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وبحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعديه، وسعادة الدكتور أحمد سالم آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وضيوف من بعض الدول الخليجية، ولفيف من المسؤولين والحضور.

وافتتح الملتقى فعالياته بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم عن الملتقى تحت عنوان الرؤية العالمية للاستدامة تم خلاله تسليط الضوء على النشاط الهندسي في الإمارة، بعدها ألقى سعادة ثابت سالم الطريفي كلمته، في حين ألقى سعادة أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري كلمة الاتحاد.

وعقب ذلك تفضل سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي إلى المنصة لتكريم الهيئات الحكومية المشاركة بأوراق عمل في الملتقى، حيث تم تكريم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الإسكان، ومعهد الشارقة للتراث، كما تم تكريم سعادة أحمد آل سودين، ومعالي الوزير الدكتور غلام الدين آدم وزير دولة وأمين عام الصندوق الوطني للإسكان والتعمير بجمهورية السودان، وسعادة محمد ماجد السويدي الإعلامي في تلفزيون الشارقة، لإدارتهم جلسات الملتقى، وتكريم مؤسسة الشارقة للإعلام الشريك الإعلامي للملتقى، وفندق شيراتون الشارقة الشريك اللوجستي.

التقدم والبناء

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن هذا الملتقى في دورته الأولى يترجم رؤية وفكر واستراتيجية البلدية في تنمية مهارات المهندسين ورفع كفاءتهم، والتعرف على أفضل الطرق الهندسية المستحدثة دولياً، وفي ظل ما تشهده إمارة الشارقة من طفرة نوعية في مجال التقدم والبناء، بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حتى باتت الإمارة معلماً بمبانيها ذات الطراز المعماري الأصيل الذي يجمع أصالة الماضي بحداثة الحاضر.

وأشار الطريفي إلى أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية بلدية مدينة الشارقة، لمواكبة التطور الكبير الحاصل في الإمارة، ورفع الكفاءة الهندسية وتحقيق كل التطلعات، وزيادة مستوى الخبرة في هذا المجال، والالتزام بمعايير الجودة في العمل، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والمشاريع النوعية التي تقوم إمارة الشارقة بتنفيذها.

وتشرفت بلدية مدينة الشارقة بتكريم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة لملتقى الشارقة الأول للهندسة، وتسلم درع التكريم سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة.

من جانبه، أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، أن هذا الملتقى يعتبر بداية انطلاق مؤتمرات أخرى تتسع بها دائرة المشاركة والمواضيع المطروحة، كما أنه يمثل مظلة تجمع العمل الهندسي تحت شعار التميز، والجودة في العمل، والاستفادة من تجارب وأوراق عمل بيوت الخبرة التي شاركت بالملتقى.

وأشار بن هدة إلى أن الملتقى شهد 3 جلسات حوارية وهي التكامل بين الاشتراطات الهندسية والعمل الهندسي، والقطاع العقاري قلب التنمية الشاملة في الإمارات، وعلاقة التكنولوجيا بالاستدامة.

من جانبه، أكد سعادة أحمد آل سودين أن انعقاد الملتقى في إمارةِ الشارقة، إمارة التقدم والازدهارِ يدل على مدى الاهتمام الذي تحظى به القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مجالات الابتكار والتطور في قطاع الأعمال من خلال الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، ورفع مستوى الوعي الإنمائي والاستثماري والعقاري، وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا الاقتصادية والبيئية نحو تأسيس مدن عربية مستدامة.

توصيات

وأوصى المتحدثون خلال الملتقى بالتركيز على عمل التوعية الكافية لجميع الأطراف من استشاريين ومقاولين وملاك بأهمية مؤشر كفاءة البناء، ووضع خطة لتنفيذ ورش عمل لحساب طريقة مؤشر كفاءة التصميم، وتدريب المهندسين عليها، واستخدام أسلوب التشجيع في بداية تنفيذ القرار كعمل جائزة لأعلى مؤشر كفاءة مبنى مع تشريع القوانين اللازمة، واستبدال أنظمة العدادات التقليدية للكهرباء بأخرى ذكية مرشدة للطاقة، بما يسهم في الاستدامة في توصيل الخدمة للمشتركين وتركيب الأجهزة التي تساعد على تحليل البيانات وتعطي المشتركين صورة واضحة عن حجم استهلاكهم للطاقة، وتعميم استخدام الخرسانة الخضراء في جميع المشاريع مع التوعية بأهميتها البيئية والاقتصادية ووضع آلية للمراقبة والتأكد من التنفيذ والتركيز على إعادة التدوير لمخلفات البناء، وتوحيد جهود أعمال المساحة في إمارة الشارقة وتطوير برامج تدريب للمساحين وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باستخدام التقنيات والشبكة المساحية المتوفرة مقابل رسوم، وتنظيم حملات توعوية على نطاق واسع تشمل جميع الجهات الحكومية، للوقوف على أهمية التراث العمراني والمعماري مع عقد ورشات عمل لوضع اشتراطات خاصة بالمباني التراثية، وتشكيل الهيئة العليا للعقار وذلك لتوفير المعلومات العقارية، ونقل خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، وتفعيل الاستثمارات العربية العقارية البينية بشكل أكبر، وفق رؤية تهدف أن يكون العقار صناعة فاعلة، وشريك ممكن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة، وإنشاء بورصة عقارية لتنظيم السوق وضبط عمليات البيع والشراء، والتي ستكون كضامن في عمليات البيع والشراء لجميع أنواع العقارات، بما في ذلك ضمان وسلامة المستندات التي تتداول بين البائع والمشتري، وضمان حقهما في التعامل العقاري، وتهيئة البيئة التنظيمية والتمويلية بما يساعد في دفع سوق العقار واستدامته اقتصادياً وتحقيق أهدافه الاجتماعية.

كما أوصى الملتقى بضرورة اهتمام القطاع العقاري العربي وخاصة القطاع العقاري الخاص، بإدخال المؤشرات الخضراء المستدامة في كافة الأعمال العقارية والإنشائية كالإسكان "المباني الخضراء" والبنية التحتية والنقل والمنشآت العامة للوصول إلى المدن الذكية، وتفعيل ثقافة الاقتصاد الأخضر على كل المستويات الاقتصادية، والإصدار المستمر للتشريعات العقارية بحيث تواكب الحداثة والتطوير واستقرار السوق.