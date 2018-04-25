زايد للإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع "الإمارات للملكية الفكرية"

الشارقة 24:



وقع برنامج الشيخ زايد للإسكان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع أطر العمل الرئيسية والمشتركة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.



وقالت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان: "تأتي مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في إطار جهود البرنامج لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في نشر مفهوم الملكية الفكرية، وتقديم خدمات حكومية متميزة ومبتكرة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين".



وأشارت الفندي إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين البرنامج والجمعية في مجال الملكية الفكرية واستحداث أنظمة قانونية وبرامج توعوية في هذا المجال".



من جانبه قال سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس "جمعية الإمارات للملكية الفكرية": "تنبثق مذكرة التفاهم من إدراكنا لضرورة إرساء دعائم صون حقوق الملكية الفكرية، التي باتت أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، واضعين نصب أعيننا المساهمة في التوظيف الاستراتيجي للملكية الفكرية بالشكل الأمثل في خدمة الجهود الوطنية لاستشراف وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال التعاون الجديد الذي يمهّد الطريق أمام تبنّي أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لخلق بيئة محفزة على الابتكار، الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأنه "نهج الإمارات لبناء مستقبل مستدام".



وتتمثل أوجه التعاون والتنسيق في المذكرة، على تزويد البرنامج بأفضل التطبيقات والممارسات في مجال الملكية الفكرية ودعم البرنامج في استحداث أنظمة قانونية وبرامج توعوية في مجال الملكية الفكرية لتطبيقها في البرنامج، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية لموظفي البرنامج والاستفادة من الدراسات والبحوث المتعلقة بتطبيق الملكية الفكرية التي أجرتها الجمعية.