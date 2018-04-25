36 مليوناً أرباح "البنك العربي المتحد" بالربع الأول

الشارقة 24:



أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع "البنك العربي المتحد أو البنك" عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2018.



وتجلى أداء قوي للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث حقق أرباحاً قدرها 36 مليون درهم إماراتي بما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما يواصل البنك تعزيز أعماله الرئيسية، وترشيد النفقات وترسيخ دعائمه الرئيسية.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "نحن سعداء بأدائنا التشغيلي المتميز في الربع الأول من 2018، والذي برهن على مكامن القوة التي تتمتع بها أعمالنا الأساسية، فقد عززنا ميزانيتنا وأعمالنا الرئيسية وقلصنا المخاطر، وحققنا وفورات كبيرة من خلال نجاحنا في تطبيق استراتيجيتنا لإعادة الهيكلة، كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق الزيادة في صافي الأرباح بنسبة 29%".