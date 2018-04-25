"غرفة الشارقة" تبحث التعاون مع قنصل عام أثيوبيا

الشارقة 24:



بحث سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع جيروساليم أمديماريم تاديسي قنصل عام أثيوبيا، سبل تعزيز مجالات التعاون بين الغرفة والقنصلية، لتمكين القطاع الخاص في البلدين، من تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.



وناقش العويس مع القنصل تاديسي، التي تزور غرفة الشارقة بمناسبة تعيينها كقنصل عام جديد لبلادها في الإمارات، وبحضور سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين إمارة الشارقة، وأثيوبيا ودفعهما نحو مزيد من النمو والازدهار.



كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح التعاون بين الغرفة والقنصلية لتنظيم معرض للشركات والمؤسسات الأثيوبية في مركز اكسبو الشارقة، للترويج والتعريف بمنتجاتها وخدماتها في السوق المحلي، وليكون فرصة مواتية لرجال الأعمال للالتقاء المباشر والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في أثيوبيا، مع تأكيد حرص الغرفة على تقديم كل التسهيلات اللازمة والإمكانيات الداعمة لإنجاح هذه الفعالية.



ورحّب سعادة عبد الله سلطان العويس بالقنصل الجديد في مستهل الاجتماع، متمنياً لها التوفيق في مهامها والنجاح في تنمية وتطوير العلاقات بين الإمارات وأثيوبيا، منوهاً بأن غرفة الشارقة وضمن خطة عملها لتنمية الصادرات المحلية، تضع إفريقيا في محور اهتمامها، حيث من المأمول أن يشمل برنامج الجولات الترويجية التي ستنظمها الغرفة إلى القارة الأفريقية خلال عام 2018 كلاً من أثيوبيا وتنزانيا.



وحث العويس قنصل أثيوبيا على تشجيع رجال الأعمال الأثيوبيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي توفرها الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي متميز لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، وكذلك من سياسية التنويع الاقتصادي في الإمارة وما تقدمه من خدمات لوجستية متقدمة، ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، مستعرضاً أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وجهود الغرفة المبذولة لتمثيل مصالح مجتمع الأعمال المحلي، إلى جانب حرصها على دعم المستثمرين الأجانب بكافة السبل.

من جانبها، أثنت القنصل تاديسي على العلاقات الوطيدة القائمة بين الإمارات وأثيوبيا، مشيدة بما تقدمه الإمارات عامة والشارقة خاصة، من تسيهلات للمواطنين الأثيوبيين العاملين بالدولة، الذين يشاركون جميع المقيمين بمسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارات يداً بيد مع مواطني الدولة.



ونوهت القنصل تاديسي بجهود غرفة الشارقة، في دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن بلادها تزخر بمقومات استثمارية عدة، ولاسيما في قطاعات السياحة والزراعة والبنية التحتية والتجارة، لافتة إلى توفر فرص واسعة ومجزية أمام رجال الأعمال من الشارقة للاستثمار في مجال صناعة القهوة التي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي لأثيوبيا، مؤكدة أن بلادها تعمل على تذليل العوائق أمام توسع الاستثمارات الأجنبية، والإماراتية خاصة، بأسواقها من خلال طرح عدد من الحوافز والتسهيلات.