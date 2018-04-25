"مالية الشارقة" تستعرض نظام "تحصيل" مع نظيرتها بعجمان

الشارقة 24:



تعزيزاً لعلاقات الشراكة التي تربطها مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الثلاثاء، وفداً من دائرة المالية في عجمان، للاطلاع على نظام الإيصال الذكي "تحصيل"، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



وضم وفد مالية عجمان كلاً من فيصل يونس، مدير إدارة الإيرادات الحكومية، وأحمد عمر، مدير مشاريع، وآمنة البلوشي، محلل مالي رئيسي، وأحمد عبد الهادي، مراقب إيرادات رئيسي، حيث كان في استقبالهم، كل من هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي، وريما الشامسي، مدير إدارة الإتصال الحكومي، وحسن باشا، مدير مكتب دعم القرار.



وتعرف الوفد الزائر على ميزات نظام "تحصيل"، الذي يتيح دفع رسوم المعاملات، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المراحل التطويرية التي مر بها النظام منذ إطلاقه، وأهم النتائج والإحصاءات التي حققها.



وصرحت هدى الياسي، مديرإدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: "يعتبر نظام الإيصال الذكي، تحصيل، من أنظمة الدفع المتقدمة، التي تقدم للجهات الحكومية وللمتعاملين معها العديد من المميزات، ويسعدنا دائماً استضافة الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، الراغبة في الاطلاع على النظام والاستفادة منه في مختلف القطاعات".