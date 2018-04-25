السودان يعاني نقصاً في الوقود وصعوبات في الاستيراد

الشارقة 24 - رويترز:



اصطفت المركبات لساعات عند محطات الوقود في العاصمة السودانية، أمس الثلاثاء، في ظل نقص في الوقود الناتج عن صعوبات تواجهها الحكومة في الاستيراد، بسبب أزمة في العملة الصعبة داخل البلاد.



وبعدما كان السودان بلداً مصدراً للنفط، اضطر إلى البدء في استيراده بعد انفصال الجنوب في عام 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام ومصدره الأساسي للعملة الصعبة.



بلغ الجنيه السوداني مستويات قياسية متدنية عند نحو 40 جنيهاً للدولار، لكن خفض قيمته مرتين وحظر إيداع الدولارات المتحصل عليها قادا الجنيه إلى الارتفاع بعض الشيء.



كما فرض البنك المركزي قيوداً على عمليات السحب مما جعل الكثيرين غير قادرين على سحب أموال من البنوك.