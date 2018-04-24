أسواق المنطقة بالأحمر باستثناء "العمانية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها بتداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.90% لتقفل عند مستوى 3034.27 نقطة وسط تراجع في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.24% لتقفل عند مستوى 8315.42 نقطة. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 1.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1282.44 نقطة. فيما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.13% في ظل أداء إيجابي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 476201 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 2186.48 نقطة بضغط من القطاع المالي.

السوق الإقفال التغير دبي 3034.27 %0.90 سالب السعودية 8315.42 0.24 % سالب البحرين 1282.44 1.24 % سالب عمان 4762.01 0.13 % الاردن 2186.48 0.11 % سالب

تراجع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.70 نقطة أو ما نسبته 0.90% ليقفل عند مستوى 3034.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 165.2 مليون سهم بقيمة 241.6 مليون درهم نفذت من خلال 2761 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.90% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.31%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.24% وصولاً إلى سعر 1.84 درهم تلاه سهم تبريد بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 1.75 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل انترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.70% وصولاً إلى سعر 1.49 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 6.75% وصولاً إلى سعر 0.290 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.9 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 25.8 مليون درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 22.7 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 20.7 مليون درهم.

محطة حمراء في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8315.42 نقطة خاسراً بواقع 19.93 نقطة أو ما نسبته 0.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 295.1 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 118 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 6.11% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.52%، وفي المقابل كان قطاع إنتاج الأغذية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.53% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.14%.

وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.17% وصولاً إلى سعر 7.20 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 7.03% وصولاً إلى سعر 109.6 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اسمنت العربية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.25% وصولاً إلى سعر 30.25 ريال تلاه سهم سدافكو بنسبة 3.76% وصولاً إلى سعر 113.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 19.6 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 862.8 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 413 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الصناعة والبنوك التجارية والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1282.44 نقطة خاسراً بواقع 16.16 نقطة أو ما نسبته 1.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 328.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 50.83 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 40.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 47.13 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 22.62 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.06 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.84% وصولاً إلى سعر 0.402 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 1.96% وصولاً إلى سعر 0.520 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.04% وصولاً إلى سعر 0.330 دولار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 4.65% وصولاً إلى سعر 0.615 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 285 ألف سهم.

قطاع الخدمات يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.99 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4762.01 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.1 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.22% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.69% وصولاً إلى سعر 0.287 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 2.70% وصولاً إلى سعر 0.380 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بنسبة 9.38% وصولاً إلى سعر 0.029 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 6.00% وصولاً إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.4 مليون سهم. واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 984.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 907.8 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.11% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2186.48 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار نفذت من خلال 2092 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 45 شركة واستقرار لأسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.95% وصولاً إلى سعر 1.06 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم التأمين العربية - الأردن بنسبة 5.71% وصولاً إلى سعر 0.66 دينار.