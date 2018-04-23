هنا السويدي: التعريف بمنتج السياحة البيئية في الشارقة... هدفنا

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: نسعى من خلال مشاركتنا في سوق السفر العربي 2018، إلى التعريف بمشاريع السياحة البيئية، والترويج للمراكز التابعة للهيئة، ومن أهمها مركز واسط للأراضي الرطبة، ومراكز منتزه الصحراء والذي يضم متحف التاريخ الطبيعي ومزرعة الأطفال ومركز حيوانات شبه الجزيرة والحديقة الإسلامية.

وأضافت "لدينا في الساحل الشرقي مركزين مهمين وهما مركز الحفية لصون البيئة الجبلية ومركز الطيور الجارحة، كما أن منتج السياحة البيئية في إمارة الشارقة من الأشياء الجديدة لدينا، وعندنا أكثر من 10 مراكز تقريباً، تروج لثقافة وسياحة جديدة".

وتابعت "يعد معرض سوق السفر العربي، أحد أهم المنصات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة، حيث يجمع نخبة من شركات الطيران والضيافة، ووكالات السفر، وهيئات السياحة، وهو ما يساعد على زيادة الترويج لأنشطة ومشاريع وبرامج الهيئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة للترويج لمشاريع السياحة البيئية".