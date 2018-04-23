أحمد القصير: نسعى لتعزيز سمعة القطاع السياحي في الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": نشارك في معرض سوق السفر العربي 2018، بمنصة مميزة تحت جناح هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، ويعتبر سوق السفر العربي حدثاً عالمياً رائداً في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه واحد من أكبر معارض السفر في العالم، ومن هذا المنطلق تحرص "شروق" على المشاركة فيه سنوياً، في إطار التزامها الراسخ بالتعريف بالمقدرات السياحية القيمة التي تحتضنها الشارقة، وإطلاع المتخصصين والمستثمرين والمهتمين والزوار على آخر مستجدات مشاريعنا ووجهاتنا السياحية والترفيهية.

وأكد أن "شروق" تستعرض خلال مشاركتها الثامنة على التوالي في الحدث، مجموعة رائدة من مشاريعها ووجهاتها السياحية، تتضمن: واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، والقصباء، وجزيرة العلم، وجزيرة النور، وقلب الشارقة، ومجموعة الشارقة للضيافة، ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وتمثل هذه المشاريع صورة حقيقية عن الإمكانات السياحية المتنوعة والواعدة للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة، التي تقدم أرقى معايير الخدمة للمشغلين والشركات محلياً ودولياً، والتي استقطبت اهتماماً واسعاً في المعرض.

وأضاف تقدم مشاريع "شروق" التي تم استعراضها في الحدث مزيجاً متنوعاً من خيارات الإقامة والترفيه والسياحة المستدامة في الشارقة، وهذه الخيارات تعتبر من التوجهات الحديثة التي يبحث عنها المستثمرون حول العالم، وسنسعى من خلال تسليط الضوء على مزايا مشاريعنا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية للإمارة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار للتعرف عن قرب إلى ما تقدمه من منتج سياحي يلبي مختلف الأذواق.

وأشار القصير إلى أن "شروق" تهدف من خلال المشاركة في الحدث أيضاً إلى الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في صناعة السياحة، والبحث في إمكانية عقد شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز سمعة القطاع السياحي في الإمارة على نطاق أوسع، أو الدخول في مشاريع مشتركة توفر المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز جاذبية القطاع السياحي في الشارقة.