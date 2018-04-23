الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.57% ليقفل عند مستوى 3061.97 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. فيما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.95% لتقفل عند مستوى 8335.35 نقطة. كما ارتفعت السوق الكويتية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 0.06%. وفي المقابل سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1298.60 نقطة. وتراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.11% في ظل أداء سلبي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4756.03 نقطة. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.68% ليستقر عند مستوى 2188.79 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.

تراجع في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.54 نقطة أو ما نسبته 0.57% ليقفل عند مستوى 3061.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 70.2 مليون سهم بقيمة 161.6 مليون درهم نفذت من خلال 1899 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.68% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.53% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.49%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.59% وصولاً إلى سعر 0.260 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.44% وصولاً إلى سعر 10.55 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.57% وصولاً إلى سعر 1.70 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.06% وصولاً إلى سعر 0.281 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 47.5 مليون درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 32 مليون درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 7.7 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8335.35 نقطة رابحاً بواقع 78.75 نقطة أو ما نسبته 0.95%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 255.8 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 112 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 65 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 8.99% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.45%، وفي المقابل كان قطاع إدارة وتطوير العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.33% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%.

وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 102.4ريال تلاه سهم البابطين بنسبة 7.57% وصولاً إلى سعر 30.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأسمنت السعودي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39% وصولاً إلى سعر 50.40 ريال تلاه سهم الصقر للتأمين بنسبة 2.31% وصولاً إلى سعر 24.90 ريال. واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم تلاه سهم الجزيرة بواقع 20 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 576.4 مليون ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 522.7 مليون ريال.





ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.87 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 4779.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1055 صفقة.

وسجل سعر سهم صناعات نسبة ارتفاع بواقع 1.30% وصولاً إلى سعر 156 فلساً تلاه سهم المباني بنسبة 0.75% وصولاً إلى سعر 675 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.34% وصولاً إلى سعر 221 فلساً تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.73% وصولاً إلى سعر 273 فلساً. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.4 مليون دينار.

السوق البحرينية تواصل تراجعها

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي التأمين والبنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1298.60 نقطة خاسراً بواقع 2.49 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.67 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 49.84 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 21.11 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75% وصولاً إلى سعر 0.224 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.57% وصولاً إلى سعر 0.645 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 0.615 دولار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.44% وصولاً إلى سعر 0.448 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 472.7 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4756.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 380 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.51% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 20.00% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بواقع 1.51% وصولاً إلى سعر 0.269 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بواقع 3.53% وصولاً إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم العمانية التعليمية بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية التعليمية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 195.4 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 139.4 ألف ريال.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.68% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2188.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار نفذت من خلال 2209 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.13% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.77%.

وسجل سعر سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.21% وصولاً إلى سعر 8.89 دينار تلاه سهم جت بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 2.10 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للفنادق والأسواق التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.78 دينار تلاه سهم مسافات للنقل المتخصص بنسبة 6.00% وصولاً إلى سعر 0.47 دينار.