النفط يهبط 0.2% مع زيادة أنشطة الحفر الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت أسعار النفط، الإثنين، في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بانخفاض بلغ 15 سنتاً، أو 0.2%، عن التسوية السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً، أو 0.3%، إلى 68.22 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة، إن شركات الحفر أضافت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفاراً وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وعلى الرغم من تراجع النفط، الإثنين، فإن السوق بشكل عام مازالت مدعومة جيداً، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.