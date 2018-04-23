نيكي يهبط مع تراجع الأسهم ذات الثقل

الشارقة 24 - رويترز:

هبط المؤشر نيكي القياسي الياباني، الإثنين، مع تراجع أسهم ذات ثقل مثل سوفت بنك وتيرومو، على نحو بدد أثر المكاسب التي حققتها أسهم القطاع المالي، والتي ارتفعت بعد زيادة العائد على السندات الأميركية.

وانخفض نيكي 0.3% إلى 22088.04 نقطة.

وهوى سهم تيرومو كورب المتخصصة في المعدات الطبية 3.9%، وسهم سوفت بنك 12% وخصما سوياً نحو 30 نقطة من نيكي.

وهبطت أسهم الشركات الموردة لأبل بعد أن توقع مورجان ستانلي ضعفاً في الطلب على أحدث إصدارات الشركة من الهاتف آيفون، عقب يوم من إثارة شركة تايوان لأشباه الموصلات مخاوف بشأن مبيعات الهواتف الذكية.