خالد المدفع: هدفنا تعزيز مكانة الشارقة السياحية عالمياً

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "تشارك الهيئة للسنة الـ 21 على التوالي، في معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي والذي يعتبر أحد أكبر المعارض على المستويين الإقليمي والعالمي، ويشارك معنا في هذه الدورة نحو 26 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح الهيئة، ونسعى من خلاله أن نبرز آخر التطورات والمشاريع الجديدة في قطاع السياحة للجمهور وصناع القرار، بما يخدم إمارة الشارقة بشكل كبير لاستقطاب المزيد من السياح من مختلف دول العالم".

وأضاف تكمن أهمية مشاركتنا في المعارض السياحية الدولية الكبرى، وفي مقدمتها معرض سوق السفر العربي، في تعزيز سمعة الشارقة على خارطة أفضل الوجهات السياحية والتجارية في العالم، انطلاقاً من رؤيتنا في جعل الشارقة الوجهة العائلية الأمثل، عبر استعراضنا المزايا الفريدة لإمارة الشارقة والتي تضعها في مصاف الوجهات السياحية الفضلى محلياً وإقليمياً وعالمياً."

وأكد سعادته التزام الهيئة بمسؤولياتها في سبيل تحقيق التنمية في الإمارة، مشيراً إلى خطة الهيئة التسويقية التي ترتكز على تلبية متطلبات سوق السياحة في الإمارة والوفاء بالمتطلبات المستقبلية للقطاعين السياحي والتجاري، كما لفت سعادته إلى أهمية التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الجاذبة للمستثمرين والزائرين.

وأضاف: "نضع على عاتقنا مسؤولية دفع عجلة تطوير القطاع السياحي المحلي، التزاماً منا بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتحقيق حزمة من المشاريع التطويرية والسياحية والاستثمارية في مدن ومناطق الشارقة، إضافة إلى تطوير القرى التراثية وإقامة المرافق الحيوية والبيئية والمحميات ذات الطابع السياحي".