فيصل القاسمي: مطار الشارقة يستقطب المزيد من شركات الطيران والشحن

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة إن "الهيئة تشارك في معرض سوق السفر العربي 2018، والذي يعتبر أحد أضخم ملتقيات خبراء السفر والسياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيتنا التسويقية والترويجية، بهدف استقطاب المزيد من شركات الطيران والشحن للعمل من المطار في سبيل دعم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالمكانة الإقليمية والعالمية لإمارة الشارقة".

وأضاف أن "مطار الشارقة الدولي سيستمر في تقديم الأفضل من الخدمات والتسهيلات، والتي استطاع من خلالها استقطاب شركات طيران جديدة أسهمت في نمو أعداد المسافرين، بعدما بات المطار الخيار الأول لهم على مستوى المنطقة للسفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تستمر حركة الطيران عبر مطار الشارقة الدولي بتحقيق نمو متواصل نتيجة الجهود التي بذلتها هيئة مطار الشارقة خلال الشهور الماضية، حيث نهدف إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في مختلف المجالات من خلال الارتقاء بالخدمات".

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن مطار الشارقة الدولي نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد مستخدمي المطار بنسبة 5.11% إلى 2.88 مليون مسافر، مقابل 2.74 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زاد المعدل المتوسط الشهري لأعداد المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الحالي عن 960 ألف مسافر، مقارنة مع 913 ألف مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.