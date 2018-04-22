"أدنوك للتوزيع" تحصل على ترخيص لمزاولة الأعمال في السعودية

الشارقة 24 – وام:

منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، الترخيص لمزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وبموجب الترخيص ستتمكن الشركة من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

جاء ذلك، خلال مراسم توقيع رسمية جرت هذا الأسبوع في العاصمة الرياض، بحضور الدكتور عبد القادر بن عثمان أمير وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية السعودية، وعبد الله المنذري من "أدنوك للتوزيع".

وأعرب المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، عن شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على منح الشركة رخصة مزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية، مضيفاً "سننطلق من تاريخنا الحافل بالنجاحات على مدى 45 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة لنقدم لعملائنا في المملكة مزيداً من الخيارات والخدمات النوعية مع التزامنا الكامل بمعايير السلامة ".

وكانت "أدنوك للتوزيع"، تعهّدت بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2018، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو القائم على توسيع الخيارات التي تقدمها لعملائها في مجال التزود بالوقود والارتقاء أكثر بما تقدمه متاجر التسوق التابعة، لها فضلاً عن تعزيز كفاءة نفقاتها.

وتعد "أدنوك للتوزيع" موزع الوقود الريادي، ومشغل متاجر التجزئة الأوسع انتشاراً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل امتلاكها حوالي 67 في المائة من حجم السوق المحلي من حيث عدد محطات الوقود.

وكانت أدنوك للتوزيع أعلنت مؤخراً إبرام اتفاقية لافتتاح 10 متاجر تسوق تحمل علامة "جيان" العالمية، ضمن محطات تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018.