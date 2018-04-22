"رواد" تحقق نقلات نوعية في الخدمات خلال 2016 و2017

الشارقة 24:

أكد تقرير أعدته مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، أن المؤسسة حققت خلال العامين الماضيين 2016 و2017، نقلات نوعية في خدماتها لدعم المشاريع الريادية المواطنة، فضلاً عن توفير حزمة من الخدمات المساندة التي تضم الاستشارات الإدارية والقانونية والمالية والتسويقية.

وتعليقاً على التقرير أوضح حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، أن العامين 2016 و2017 شهدا قفزة نوعية في عدد الخدمات الاستشارية المقدمة لأعضاء المؤسسة، والتي سجلت 119 استشارة منها 51 استشارة في عام 2016، و68 استشارة في عام 2017، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العمل الريادي فيما تقدمه المؤسسة من الخدمات التي تبدأ من المراحل الأولى لتأسيس المشروع حتى انطلاقته، ويتم ذلك من خلال مراحل الدعم والمساندة التي توفرها المؤسسة للأعضاء.

وأشار المحمود، إلى أن العام الفائت شهد إعفاء من حكومة الشارقة للمشاريع المدعومة من مؤسسة "رواد" من الرسوم، بناء على قرار المجلس التنفيذي، حيث يعفى العضو المنتسب إلى مؤسسة "روّاد" من رسوم الورش التوعوية والبرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسة، كما يعفى من نصف رسوم برامج التدريب المهنية المعتمدة، موضحاً أن هذا الدعم من شأنه تحقيق قفزة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة وتوفير البيئة الحاضنة المناسبة لرواد الأعمال.

وأضاف مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، "إلى جانب التميز في الخدمات الاستشارية التي رعتها المؤسسة خلال العامين الماضيين، فقد قدمت المؤسسة عدداً من البرامج النوعية، منها الدورات والدبلومات التي استهدفت تنمية الكفاءات والقدرات المهنية للأعضاء، بما يمكنهم من مزاولة أعمالهم ونشاطاتهم وإدارة مشاريعهم بشكل احترافي"، مشيراً إلى أن الساعات التدريبية للدورات والدبلومات المنفذة في العامين المنصرمين بلغت 485 ساعة تدريبية.

وتابع المحمود أن المؤسسة حرصت على تدريب فريق العمل، حيث تم إخضاع الموظفين لسلسلة من الدورات التدريبية تستهدف رفع كفاءتهم، مبيناً أن المؤسسة نفذت 12 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال عام 2017.