بورصات المنطقة بالأحمر باستثناء "العمانية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها بأولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 3079.51 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.25% لتقفل عند مستوى 8256.60 نقطة. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة. فيما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.03% في ظل أداء إيجابي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4761.05 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.54% ليستقر عند مستوى 2174.08 نقطة.

تراجع طفيف لسوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.58 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 3079.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 56.9 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون درهم نفذت من خلال 1240 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطعات المرتفعة بنسبة 1.74% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.50% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.01% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.80%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14% وصولاً إلى سعر 1.64 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.69% وصولاً إلى سعر 0.251 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 5.54% وصولاً إلى سعر 0.324 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 17.7 مليون درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 3.7 مليون دولار. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 4.8 مليون درهم.





مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.25%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8256.60 نقطة خاسراً بواقع 20.54 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 250.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 74 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.54% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.93%، وفي المقابل كان قطاع الأدوية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.01% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.86%.

وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 51.70 ريال تلاه سهم أسترا الصناعية بنسبة 7.49% وصولاً إلى سعر 20.66 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الصحراء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05% وصولاً إلى سعر 18.98 ريال تلاه سهم اميانتيت بنسبة 4.01% وصولاً إلى سعر 7.90 ريال. واحتل سهم الجزيرة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 30.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 19.7 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 457.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 414.7 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1301.08 نقطة خاسراً بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 873.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.58 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.89 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.142 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.91% وصولاً إلى سعر 9.300 دولار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.56% وصولاً إلى سعر 0.130 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 0.615 دولار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.44% وصولاً إلى سعر 0.448 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 472.7 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع المال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.39 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 4761.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 153 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.20%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.24% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 8.97% وصولاً إلى سعر 0.085 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 0.153 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.68% وصولاً إلى سعر 0.117 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.40% وصولاً إلى سعر 0.848 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 488.2 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 628.9 ألف ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 413.8 ألف ريال.

تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.54% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2174.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 1933 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.91% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.60% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بنسبة 6.86% وصولاً إلى سعر 0.95 دينار.