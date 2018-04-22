"اقتصادية الشارقة" تستقبل الإمارات للمدن الصناعية

الشارقة 24:

تعقد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءاتٍ منظمة مع المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات حرصاً من الدائرة على تحقيق تواصل فاعل مع المستثمرين من مختلف القطاعات ولإمدادهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم، وكذلك لاستقبال الملاحظات التطويرية ومناقشة ما يمكن تقديمه لهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية التي من شأنها تطوير القطاع.

وفي هذا السياق استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، السيد محمد ناصر الهزاع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للمدن الصناعية، لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على الطرفين ولمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمشاريع الحالية والمستقبلية.

وأكد سعادته أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، وإن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية الأخرى، مشيراً الى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والاهتمام بكبار المستثمرين، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في النمو وإيجاد مزيد من الفرص في الإمارة والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة.

واستعرض خلال اللقاء العديد من المحاور حول منظومة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية، وتجربة الجهتين وسبل تعزيز التعاون بينهما لما فيه من مصلحة لتطوير الأداء ولإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بالإمارة، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء مجتمع قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة.

ومن جانبه شكر السيد محمد ناصر الهزاع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للمدن الصناعية على حسن الاستقبال التي تلقوها من الدائرة، كما أكد حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض باقتصاد الإمارة.