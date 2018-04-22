2.88 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الأول 2018

الشارقة 24:

نجح مطار الشارقة الدولي، في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد مستخدمي المطار بنسبة 5.11% إلى 2.88 مليون مسافر، مقابل 2.74 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زاد المعدل الوسطي الشهري لأعداد المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الحالي عن 960 ألف مسافر، مقارنة مع 913 ألف مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وسجلت حركة الطائرات خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس 2018، زيادة في عدد الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة بنسبة 4.69% لترتفع إلى 19.441 رحلة، مقارنة مع 18.569 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجل حجم مناولة الشحن خلال الفترة نفسها من العام الجاري 42987 طناً، ومناولة الشحن البحري - الجوي حوالي 3136 طناً.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يستمر عدد المسافرين وحركة الطيران عبر مطار الشارقة الدولي بتحقيق نمو متواصل نتيجة الجهود التي بذلتها هيئة مطار الشارقة خلال الشهور الماضية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في مختلف المجالات من خلال الارتقاء بالخدمات، وعلى الرغم من هذا النمو سنواصل التركيز على الارتقاء بنوعية الخدمات التي نوفرها لمسافرينا من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم".

وأضاف سعادته: "جاء النمو الذي حققه مطار الشارقة الدولي في حركة الطيران والمسافرين بفضل مجموعة من العوامل، منها نشاط حركة السفر خلال عطلة الشتاء وموسم الإجازات بالإضافة إلى بدء شركة العربية للطيران في تشغيل رحلة جديدة من الشارقة إلى أسمرة، وقيام شركة شاهين للطيران الدولي في تشغيل رحلات جديدة من الشارقة إلى فيصل آباد وإسلام آباد ولاهور، وقيام شركة "إنديغو" للطيران بتشغيل رحلات جديدة من الشارقة إلى حيدر آباد ولوكناو".

وأعرب سعادته عن شكره إلى مستخدمي المطار من المسافرين، والمتعاملين، وشركات الطيران، ووكلاء السفر والسياحة، ومشغّلي الرحلات الخاصة والشركات الخاصة الداعمة لعمليات المطار على ثقتهم في مطار الشارقة الدولي واستخدامهم لخدماته وتسهيلاته.

من جهته أكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مطار الشارقة الدولي سيستمر في تقديم الأفضل من الخدمات والتسهيلات، والتي استطاع من خلالها استقطاب شركات طيران جديدة أسهمت في نمو أعداد المسافرين، والذين بات المطار الخيار الأول لهم على مستوى المنطقة للسفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد حركة الشحن، قال سعادته إن هناك مجموعة من التحديات التي واجهتها حركة الشحن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي انعكس على حجم الشحن عبر مطار الشارقة الدولي، منها على سبيل المثال التراجع في عدد رحلات شركات عالمية مثل شركة لوفتهانزا لنقل البضائع والخطوط الجوية السنغافورية والاتحاد للطيران، وانخفاض عدد رحلات شركة إيه تي إس هونغ كونغ، وحدوث تراجع في أحجام البضائع المشحونة إلى وجهات أفريقية، ورغم هذه التحديات الإقليمية والعالمية، نجح مطار الشارقة الدولي في تحقيق أرقام إيجابية في حجم الشحن خلال الشهور الماضية، حيث سجل 31.97 ألف طن موزعة بين 10.44 ألف طن في يناير، و10.07 ألف طن في فبراير، و11.45 ألف طن في مارس.

ويحرص مطار الشارقة الدولي منذ بداية العام الجاري على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيته التسويقية والترويجية، بهدف استقطاب المزيد من شركات الطيران والشحن للعمل من المطار في سبيل دعم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالمكانة الإقليمية والعالمية لإمارة الشارقة.