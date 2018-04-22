"تنظيم الاتصالات" تشرف على إطلاق "السجل الاقتصادي الوطني"

الشارقة 24 – وام:



أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إنجاز مستوى رفيع من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية الأمر الذي تجلى في إطلاق السجل الاقتصادي الوطني وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة.



وتم توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع عقد في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي، وقد وقع المذكرات عن وزارة الاقتصاد سعادة أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجارية وعن جهات الترخيص مسؤولون ومدراء تنفيذيون من تلك الدوائر.



وتأتي هذه الاتفاقية بتوجيهات من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ضمن المسرعات الحكومية الدفعة الثالثة وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية أحد مسارات العمل المنبثقة عن اجتماعات سبتمبر 2017 الحكومية.



وتهدف الجهود الحكومية في سياق السجل الاقتصادي الوطني إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.



وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن تحدي "السجل الاقتصادي الوطني" يشكل إحدى المشروعات الرائدة التي تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية على إنجازها ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.



وأضاف معاليه أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً والموحدة داخل الدولة، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية متنوعة تفيد الدارسين والباحثين في اعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين وأيضاً المستهلكين.