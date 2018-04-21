"غرفة الشارقة" تفتتح المعرض الدائم للصناعات المصرية ومواد البناء

الشارقة 24:



افتتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة، مؤخراً المعرض الدائم للصناعات المصرية ومواد البناء في المركز التجاري المصري الدائم بإمارة الشارقة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والاقتصادية المميزة بين الإمارات ومصر.



ويشتمل المعرض التجاري المصري الجديد، على معروضات مختلفة من مواد البناء والمفروشات والسجاد اليدوي، والمنتجات الخشبية والملابس، وغيرها من الصناعات المصرية المميزة ذات الجودة العالية.



وتشارك في المعرض العديد من الهيئات وكبرى الشركات الصناعية وجهاز الخدمة الوطنية في مصر، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.



وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المعرض يأتي في إطار برنامج المركز والمعرض التجاري المصري الدائم في تنظيم فعاليات اقتصادية تستهدف التعريف بقطاعات تجارية وصناعية تمتاز بها جمهورية مصر العربية، في سياق التنسيق المشترك بين غرفة الشارقة وإدارة المركز لإطلاق مبادرات تترجم الهدف من إنشاء المركز، الذي يُعد أحد مبادرات الغرفة الرائدة التي ترمي من خلالها إلى تقوية وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وأعرب العويس، عن أمله بأن يسهم المعرض الدائم في دفع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري إلى مستويات أرحب من العمل المشترك، وأن يُشكّل المعرض نموذجاً يحتذى به ويعكس نمو وتطور المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهدف من وراء إطلاق هذا المعرض هو تواجد الصناعات والبضائع المصرية بشكل دائم في الأسواق المحلية.



واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق المعرض يمثل ترجمة لأحد أبرز الأهداف التي أنشئ المركز التجاري المصري لأجلها، مشدداً على التزام الغرفة بتقديم كافة سبل الدعم لرجال الأعمال والشركات المصرية العاملة في الإمارة بما يعزز العلاقات الوثيقة ويزيد الترابط الأخوي والتبادل التجاري والثقافي بين الشارقة ومصر التي تعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية أمام القطاع الخاص الإماراتي لإقامة المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.



من جانبه، أعرب سعادة وائل جاد السفير المصري لدى الدولة، عن الاعتزاز بالمكانة التي تحظى بها مصر في قلب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه على الدعم والرعاية المباشرة التي يحظى بها رجال الأعمال المصريين من جانب سموه ومن غرفة تجارة وصناعة الشارقة.



وقال السفير جاد إن افتتاح المعرض يأتي ضمن خطة عمل المركز المصري الرامية إلى تعريف السوق المحلي الإماراتي بالمنتجات المصرية، مؤكداً حرص السفارة المصرية على دعم كل نشاط يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الصعد، مثنياً على أهمية المعرض على المدى البعيد في الترويج للمنتجات الصناعية المصرية التي تتميز بجودتها العالية، مشيراً إلى أن المعرض يستحق كل الدعم والمساندة لتمكينه من تحقيق أهدافه بما يخدم مصالح الدولتين الشقيقتين.



من جهته، أعرب سعادة السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عن أمله بأن يسهم المعرض في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً حرص رجال الأعمال المصريين في الإمارات على الإسهام الفاعل في دفع مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وطموحهم بتحقيق المزيد من التعاون التجاري.



بدوره، أشار الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبى، إلى أن المكتب التجاري في دبي سيدعم المعرض الدائم من خلال خطة عمل تنفيذية متكاملة لتعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بالخدمات التي يوفرها المعرض ومجالات التعاون وفرص الاستثمار التي يُتيحها، معرباً عن شكره لغرفة الشارقة على جهودها المبذولة ودعمها المستمر لرجال الأعمال المصريين والشركات المصرية العاملة في الإمارة.



وعقدت شعبة المحاجر بروتوكول تعاون مع الشركة المنظمة للمعرض تحت رعاية غرفة مواد البناء ولجنة المعارض باتحاد الصناعات وشعبة الرخام والجرانيت، يهدف لتفعيل استراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الصادرات.



وتتطلع شعبة المحاجر إلى أن يكون المعرض نافذة مشرقة ومشرفة للمنتجات المصرية تساعد على فتح أسواق جديدة في منطقة الخليج بصفة عامة ودولة الإمارات بصفة خاصة، لإتاحة فرص للمستوردين في دول الخليج ودول شرق آسيا للتعرف على المنتجات المصرية المتميزة التي سيتم عرضها داخل المعرض طوال العام في صالة عرض فاخرة تليق بالمنتج المصري.



حضر حفل الافتتاح، سعادة علي محمد الخيال وسعادة رغدة حمد عمران تريم أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وسعادة السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب، وسعادة طارق عبد الحميد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، والدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبى، ومحمد المغربي القنصل التجاري في القنصلية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين وحشد من رجال الأعمال من الشارقة ومصر.