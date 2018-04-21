"سياحة الشارقة" تشارك في "سوق السفر العربي 2018"

الشارقة 24:

أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن مشاركتها للسنة الـ 21 على التوالي في معرض "سوق السفر العربي 2018"، والذي يعتبر أحد أضخم ملتقيات خبراء السفر والسياحة على المستويين الإقليمي والعالمي والمقرر خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2018، في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض".

وتأتي المشاركة في سياق التزام الهيئة بترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى، ولتحقيق "رؤية الشارقة السياحية 2021"، الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وتعليقاً على المشاركة، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة": "تكمن أهمية مشاركتنا في المعارض السياحية الدولية الكبرى، وفي مقدمها معرض سوق السفر العربي، في تعزيز سمعة الشارقة على خارطة أفضل الوجهات السياحية والتجارية في العالم، انطلاقاً من رؤيتنا في جعل الشارقة الوجهة العائلية الأمثل، عبر استعراضنا المزايا الفريدة لإمارة الشارقة والتي تضعها في مصاف الوجهات السياحية الفضلى محلياً وإقليمياً وعالمياً."

وأكد سعادته التزام الهيئة بمسؤولياتها في سبيل تحقيق التنمية في الإمارة، مشيراً إلى خطة الهيئة التسويقية التي ترتكز على تلبية متطلبات سوق السياحة في الإمارة والوفاء بالمتطلبات المستقبلية للقطاعين السياحي والتجاري، كما لفت سعادته إلى أهمية التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الجاذبة للمستثمرين والزائرين، وأضاف: "نضع على عاتقنا مسؤولية دفع عجلة تطوير القطاع السياحي المحلي، التزاماً منا بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتحقيق حزمة من المشاريع التطويرية والسياحية والاستثمارية في مدن ومناطق الشارقة، إضافة إلى تطوير القرى التراثية وإقامة المرافق الحيوية والمنتزهات والمرافق البيئية والمحميات ذات الطابع السياحي."

ويضم وفد إمارة الشارقة المشارك في معرض سوق السفر العربي ، إلى جانب الهيئة، ممثلين عن كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، ثقافة بلا حدود، إدارة متاحف الشارقة، وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا"، طيران العربية، منتجع وسبا أوشيانك خورفكان، فندق كارلتون الشارقة، شركة الخالدية للسياحة، فندق رامادا الشارقة، منتجع كورال بيتش الشارقة، فندق كوبثورن الشارقة، منتجع شيراتون الشارقة، سنترو الشارقة – روتانا، المجاز بريميير للشقق الفندقية، فندق آريانا، دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مجموعة الشارقة للضيافة، فندق البيت، ومجلة تراف تاك الشرق الأوسط.