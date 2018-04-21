المنصوري يبحث التعاون مع نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ

الشارقة 24:



أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع دولة الإمارات ولوكسمبورغ، سواء على صعيد الموقع الجغرافي المتميز أو امتلاك بنية تحتية وتشريعية متقدمة والقدرة على تنمية مناخ جاذب للاستثمارات والتحول إلى وجهة إقليمية ودولية للمال والأعمال والسياحة، فضلاً عن العمل وفق رؤية طموحة تتوافق مع أهداف التنمية البشرية وقائمة على تعزيز ممكنات الابتكار والعلوم المتقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه في لوكسمبورغ مع اتيان شنايدر نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بحكومة لوكسمبورغ، حيث تم بحث سبل تطوير آفاق التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين في القطاعات الحيوية، من أبرزها الابتكار والسياحة والتجارة الثنائية والطيران بالتركيز على خدمات الشحن الجوي، مع استعراض فرص جديدة للتعاون في التقنيات التكنولوجية الحديثة وتكنولوجيا الفضاء.

وترأس الوزير المنصوري وفداً رفيع المستوى من الدولة إلى لوكسمبورغ في زيارة رسمية استغرقت يومين، بحضور سعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ولكسمبورغ، وضم الوفد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ،وناصر الرشيدي مدير النظام وسياسة الفضاء بوكالة الإمارات الفضاء والمستشارين والخبراء.