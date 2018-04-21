المزروعي يثني على جهود "أوبك" لإعادة التوازن بالسوق

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر "أوبك"، لعام 2018 وفد دولة الإمارات في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، لمتابعة خفض الانتاج لدول أعضاء منظمة الأوبك وخارج الأوبك "JMMC" المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد معالي المزروعي في الاجتماع: "لا يزال إعلان التعاون له تأثير ايجابي على سوق النفط العالمية، وهذا هو نتيجة العمل الجاد والتفاني من قبل الدول المشاركة، وفي شهر مارس بلغت مستويات الالتزام بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء نسبة مذهلة، كما انخفضت مستوى المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2,83 مليار برميل".

وشجع معاليه الأعضاء على مواصلة التركيز في تحقيق أهداف إعلان التعاون، وصولاً إلى الاستدامة في أسواق النفط واستقرار التوازن.