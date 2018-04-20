مطار الشارقة يستعرض أبرز خدماته في "الملتقى 2018"

الشارقة 24:

يستعرض مطار الشارقة الدولي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018"، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 25 من إبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث المشاريع التطويرية والخدمات والتسهيلات التي يقدّمها إلى شركات الطيران والمسافرين والمتعاملين.

وتأتي مشاركة المطار بالمعرض، ضمن وفد يمثّله تحت مظلة دائرة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبحضور ممثلين من عدد من أهم وكلاء السفر والضيافة والفنادق في إمارة الشارقة.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "نحرص على المشاركة في هذا المعرض المهم باعتباره ملتقى لصناع القرار في مجال السياحة والسفر والطيران، وتتمحور المشاركة هذا العام حول الخدمات المبتكرة التي يقدمها المطار لشركات الطيران والمسافرين والمتعاملين، وذلك في إطار السعي نحو التميز في تقديم الخدمات، إضافة إلى اهتمام مطار الشارقة الدولي بتبادل الخبرات مع المطارات والجهات الحكومية المحلية والعالمية التي تشارك في المعرض".

وأضاف "يشكل المعرض فرصة مهمة للتواصل مع نظرائنا من مختلف دول العالم، كما أنه منصة مثالية للتسويق للمطار والخدمات والتسهيلات الجديدة التي يقدمها، وإطلاع الزوار على المشاريع التي ينفذها، واستعداداته خلال الموسم المقبل".

وأعرب المدفع عن شكره لدائرة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لحرصها على إشراك الجهات الحكومية والخاصة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف الترويج لإمارة الشارقة.

من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن سوق السفر العربي يعتبر حدثاً عالمياً رائداً في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط كما أنه واحد من أكبر معارض السفر في العالم، ومن هذا المنطلق يحرص مطار الشارقة الدولي على المشاركة فيه سنوياً للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمسافرين والمتعاملين وسنسعى من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على مشاريعنا وخططنا التطويرية التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتواكب النمو السياحي والاقتصادي التي تشهده الإمارة".

وسيسلط معرض "سوق السفر العربي 2018" الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات، بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر المعرض الحدث الأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39 ألف شخص وشاركت فيه نحو 2.661 شركة عارضه، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض.