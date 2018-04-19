الإمارات تشارك في مؤتمر "حوار برلين للتحول في سياسات الطاقة"

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في فعاليات المؤتمر الدولي "حوار برلين للتحول في سياسات الطاقة 2018"، التي نظمتها الحكومة الألمانية الاتحادية بالتعاون مع اتحاد الطاقة المتجددة على مدى يومين في وزارة الخارجية الألمانية.

ضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

شارك في المؤتمر الذي اختتم أمس الأربعاء، وأقيم للعام الرابع على التوالي عدد كبير من وزراء الخارجية، والطاقة والصناعة، وصناع القرار في قطاعات سياسة الطاقة، والسياسة الخارجية، والصناعة، والبحث العلمي وممثلي المجتمع المدني، والخبراء، وأهم الشركات العاملة في مجال الطاقة من أكثر من 90 دولة.

وأكد المزروعي حرص الدولة على المشاركة في المؤتمر لتبادل الخبرات، والتعرف على تجارب الدول في مشروعات ربط الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى، ونقل خبرة وتجربة دولة الإمارات إلى هذا المؤتمر.

وأضاف أن ألمانيا هي أحد أهم الشركاء للإمارات في أوروبا وهناك الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن ألمانيا يوجد بها إحدى أهم الشركات العاملة في مجال التوربينات الغازية التي تستخدمها دولة الإمارات في توليد الكهرباء.

كما ألقى المزروعي في إطار فعاليات المؤتمر محاضرة بعنوان "التحول الهيكلي – حلول مبتكرة للتخلي عن مصادر الطاقة الإحفورية"، أوضح فيها أن الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة في خطة توليد الطاقة في الإمارات، مضيفاً أن الطاقة المتجددة لا تحتاج في الحقيقة إلى الدعم الحكومي نظراً لكون منطقة الشرق الأوسط أحد أنسب الأماكن للاستفادة من طاقة الشمس.

وقال معاليه، إن العالم في حاجة لجميع مصادر الطاقة سواء كانت أحفورية أو متجددة، وما علينا التركيز عليه هو بذل المزيد من الجهود لخفض البصمة الكربونية لهذه المصادر، مشيراً إلى أن الاستثمار في التحول في إنتاج الطاقة الخضراء والمتجددة سيفتح الكثير من فرص الأعمال والابتكار ومن المتوقع توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

ويعتبر المؤتمر فرصة متميزة لطرح ومناقشة أحدث التطورات في مجال سياسة الطاقة وآليات السياسة في التعامل مع التحول في إنتاج الكهرباء وفرص الاستثمار، وتقديم نماذج عمل مستقبلية في إطار عملية الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.