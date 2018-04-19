الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة، الخميس، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.18% لتقفل عند مستوى 3082.09 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. وفي المقابل ارتفعت السوق السعودية بشكل ملموس ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 1.61% لتقفل عند مستوى 8277.14 نقطة. بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.40 نقطة. فيما ارتد مؤشر السوق العمانية مرتفعا بنسبة 0.16% في ظل أداء إيجابي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4759.65 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.31% ليستقر عند مستوى 2185.96 نقطة.

سوق دبي تختتم تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.66 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 3082.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 78.3 مليون سهم بقيمة 165.2 مليون درهم نفذت من خلال 2012 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطعات المرتفعة بنسبة 1.51% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.15% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.33% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.91%.

وسجل سعر سهم شرك ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.76% وصولاً إلى سعر 0.331 درهم تلاه سهم إعمار للتطوير بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 5.51 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03% وصولاً إلى سعر 1.45 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.00% وصولاً إلى سعر 0.784 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 59.5 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 29.4 مليون درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 11.05 مليون سهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 11.03 مليون درهم.

ارتفاع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8277.14 نقطة رابحاً بواقع 131.01 نقطة أو ما نسبته 1.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 250.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.18% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.48% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%.

وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 91.40 ريال تلاه سهم مجموعة السعودية بنسبة 8.03% وصولاً إلى سعر 26.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27% وصولاً إلى سعر 30.20 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين بنسبة 1.81% وصولاً إلى سعر 16.28 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 25.8 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 729.2 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 5701.3 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1301.40 نقطة خاسراً بواقع 0.58 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 747.7 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 8.35 نقطة، واستقر قطاع التأمين وقطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.22 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.88% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 2.27% وصولاً إلى سعر 0.090 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 0.80% وصولاً إلى سعر 0.620 دولار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.78% وصولاً إلى سعر 0.635 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 699.1 ألف سهم.

السوق العمانية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع المال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.71 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل عند مستوى 4759.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.9 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال نفذت من خلال 653 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.23% وصولاً إلى سعر 0.160 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 0.150 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة تراجع بنسبة 61.00% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال. واحتل سهم ظفار للتأمين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 341.2 ألف ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 377.2 ألف ريال.

تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.31% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2185.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار نفذت من خلال 2013 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الـ 3 بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.75% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.17%.

وسجل سعر سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.87% وصولاً إلى سعر 0.43 دينار تلاه سهم بنك سوسيته جنرال الأردن بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 1.10 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتخصصة للتجارة والاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 1.33 دينار تلاه سهم جت بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 2.00 دينار.