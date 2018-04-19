"غرفة الشارقة" تبحث التعاون مع "رواد الأعمال لذوي الإعاقة" الكوري

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد من مركز رواد الأعمال لذوي الإعاقة، بجمهورية كوريا الجنوبية، الذي يضم نحو 4000 شركة مملوكة أو تُدار من قبل ذوي الإعاقة، سبل بناء علاقات تعاون مشترك بين الغرفة والمركز.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء بمقر الغرفة، بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فرص التعاون وتطوير الأعمال مع إمارة الشارقة وتبادل الخبرات بين المؤسستين، بالإضافة إلى تنظيم زيارة أخرى لوفد من المركز إلى غرفة الشارقة خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يضم عدداً من الشركات المنتسبة لعضوية المركز، مع عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال والتجار بإمارة الشارقة.

وقد عُقد الاجتماع بحضور عمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وفاطمة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي، وجاسم عيسى المطوع مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة، في حين ضم الوفد الزائر كلاً من كيم سو هان مدير مركز رواد الأعمال لذوي الإعاقة في كوريا "وهو من ذوي الإعاقة ويستخدم الكرسي المتحرك"، وكو أون يونغ مساعدة مدير المركز، إلى جانب أمل عبد الله الخميس المستشار الهندسي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأكدت الغرفة حرصها على بناء علاقات تعاون وطيدة مع المركز الكوري، وتبادل الخبرات وتفعيل الروابط بين قطاع الأعمال في الشارقة، ونظيره في كوريا الجنوبية، بما يخدم مصالح الجانبين وخاصة ذوي الإعاقة منهم، في إطار علاقات الصداقة المميزة القائمة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، فيما أعرب الوفد الزائر عن شكره لغرفة الشارقة على حفاوة الاستقبال، وتسهيل مهامه وترحيبها ودعمها لسبل تطوير العلاقات، وفرص التعاون المشترك.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والمركز، تزامناً مع الزيارة المقترحة للوفد الكوري خلال الشهور المقبلة، إلى جانب تنظيم معرض مصغر للشركات المشاركة ضمن الوفد، لعرض بعض منتجاتهم في البهو الرئيسي للغرفة لمدة يوم أو يومين.

وجرى خلال الاجتماع تعريف الوفد الزائر على دور الغرفة كممثل لقطاع الأعمال الخاص في إمارة الشارقة، وقطاعاتها المختلفة وخدماتها التي تقدمها لأعضائها ولمجتمع الأعمال ككل، كما تم التعرف على المركز الكوري وخدماته، التي يقدمها لأعضائه من ذوي الإعاقة، الذين يجدون رعاية خاصة من قبل الحكومة الكورية التي تؤمن 1% من مشترياتها من الشركات المنضوية تحت مظلة المركز.