"التخطيط العمراني والبلديات" توقع اتفاقيات مع القطاع الخاص

الشارقة 24 – وام:

وقعت "دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي" عقوداً استثمارية، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2018، تهدف من خلالها إلى توفير مرافق مجتمعيـة تلبي احتياجات السكان وتساهم في تجميل مظهر المدينة.

تشمل العقود - التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والنظام البلدي - إنشاء مراكز تسوق وواجهات ترفيهية في كل من مدينة زايد و مدينة العين.

فقد وقع الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين وسامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية عقد مساطحة تصل مدته إلى 35 عاماً، سيتم بموجبه تطوير حديقة المعترض بوسط مدينة العين، وذلك في إطار سعي الدائرة إلى دعم بناء بنية تحتية تعزز من ريادة أبوظبي عالمياً وإقليمياً.