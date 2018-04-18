في مؤشرات الأربعاء... الأحمر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات جلسة، الأربعاء، باستثناء السوق السعودية حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.61% لتقفل عند مستوى 8146.13 نقطة. وفي المقابل تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.39% لتقفل عند مستوى 3087.75 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.00% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.98 نقطة. وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.37% وسط ضغط من قطاعي المال والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4751.95 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.06% ليستقر عند مستوى 2192.80 نقطة بدعم من قطاع المال.

خسائر في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 43.58 نقطة أو ما نسبته 1.39% ليقفل عند مستوى 3087.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 255.2 مليون درهم نفذت من خلال 2627 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطعات المرتفعة بنسبة 0.64% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20% واستقر قطاع الصناعة وقطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.21% تلاه قطاع السلع بنسبة 2.16%.

وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.19% وصولاً إلى سعر 0.343 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.50% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.45% وصولاً إلى سعر 0.319 درهم تلاه سهم شركة عمان للمرطبات بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 12.00 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 110.1 مليون درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.5 مليون درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 19.5 مليون سهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 13.9 مليون درهم.

السوق السعودية ترتفع

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8146.13 نقطة رابحاً بواقع 49.73 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 242.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 102 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 77 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.62% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.46%، وفي المقابل كان قطاع الرعاية الصحية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.88% تلاه قطاع تجزئة الكمالية بنسبة 0.85%.

وسجل سعر سهم بترو رابغ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.91% وصولاً إلى سعر 29.75 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين بنسبة 6.36% وصولاً إلى سعر 16.56 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البحري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.34% وصولاً إلى سعر 31.25 ريال تلاه سهم بدجت السعودية بنسبة 3.15% وصولاً إلى سعر 37.55 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 23.8 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 585.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 5495. مليون ريال.





تراجع هامشي في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الفنادق والبنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1301.98 نقطة خاسراً بواقع 0.00 نقطة أو ما نسبته 0.00%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 421.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.17 نقطة استقر قطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات، حيث انخفض قطاع الفنادق والسياحة بواقع 40.40 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 11.30 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 2.40% وصولاً إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.25% وصولاً إلى سعر 0.745 دينار تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.54% وصولاً إلى سعر 0.115 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 633.2 ألف سهم تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 196.7 ألف سهم.

محطة حمراء في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي المال والخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.48 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 4751.95 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 714 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%.

وسجل سعر سهم العمانية التعليمية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.06% وصولاً إلى سعر 0.175 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 5.22% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.95% وصولاً إلى سعر 0.173 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 0.123 ريال. واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2.6 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 395.7 ألف ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 321.2 ألف ريال.

تراجع طفيف في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.06% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2192.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون دينار نفذت من خلال 2107 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.05% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.44% وصولاً إلى سعر 0.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80% وصولاً إلى سعر 2.18 دينار تلاه سهم الأردنية للتجارة والاستشارات بنسبة 4.66% وصولاً إلى سعر 1.43 دينار.