"الاقتصاد" تشارك بمؤتمر معهد المدراء الهندي

الشارقة 24 – وام:



تشارك وزارة الاقتصاد في الدورة الـ 28 من مؤتمر معهد المدراء الهندي، حول القيادة التحويلية لتعزيز الإبداع والابتكار، وتميز الأعمال، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، بدبي، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وذلك في فندق سانت ريجس بدبي .



وتعد وزارة الاقتصاد الشريك الرسمي للمؤتمر، الذي يستمر حتى الخميس، وينظمه معهد المدراء بالهند.



وشارك سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي شارك فيها عدد من المسؤولين من دولة الإمارات وجمهورية الهند.



وأكد سعادة عبد الله آل صالح قوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات والهند، حيث تعد الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 53 مليار دولار.