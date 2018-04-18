"اقتصادية الشارقة" توقع اتفاقية تعاون مع بنك المشرق

الشارقة 24:



انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بهذه الخدمات قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع بنك المشرق، في إطار الجهود التي تبذلها اقتصادية الشارقة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإجراءات غير الورقية ومنح المتعاملين خيار الاستعلام الإلكتروني عن رخص المنشآت الاقتصادية من خلال قنوات مصرفية متعددة ومعتمدة.



وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز آفاق التعاون في مجال تسهيل إجراءات الاستعلام عن الرخص للمستثمرين وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتزويد بنك المشرق بتوفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على البنك عملية الاطلاع على المسجلين بنظام الرخص الاقتصادية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم.



تهدف هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستثمرين للوصول إلى أعلى مستوى لرضا العملاء وبالتالي الرقي بالاقتصاد في إمارة الشارقة وهو ما تسعى إليه الدائرة.



تأتي اتفاقية الشراكة بين اقتصادية الشارقة والمشرق، في إطار جهود الطرفين لتحقيق توجيهات الدولة بالعمل على إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية متميزة، عبر قنوات مبتكرة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في تسهيل المعاملات المتعلقة بقطاع الأعمال وتوفير بيئة مناسبة له للازدهار والنمو في إمارة الشارقة.



وقع الاتفاقية سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة راشد بن سيف سعيد الجروان، عضو مجلس الإدارة في بنك المشرق وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.



وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تحرص بشكل دائم على دعم وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التي تقضي بتوفير كافة التسهيلات لقطاع المستثمرين في الشارقة للرقي بالوضع الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.



وأوضح السويدي، أن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال وتقديم المزيد من التسهيلات له، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.



وأضاف السويدي، "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع بنك المشرق التي تتماشى مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز أداء قطاع الأعمال في الشارقة، الذي يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وتشكل هذه الاتفاقية استكمالاً لمجموعة من الاتفاقيات المشابهة مع القطاع المالي لتوفير خدمات إلكترونية لقطاع الأعمال وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لهم.



وقال سعادة راشد بن سيف سعيد الجروان: "يشرفنا أنه تم اختيار بنك المشرق لنكون شريك استراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لقد أتاحت لنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من خدمات متنوعة ذات كفاءة عالية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها المشرق لعملائه، وتعد هذه الشراكة حجر أساس لعلاقة تعاون وثيقة للسنوات القادمة".



وأضاف الجروان، "سيتمكن المشرق بفضل هذه الشراكة من الاستفسار والتحقق من التصاريح التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبالتالي تتيح للبنك زيادة سرعة وكفاءة الخدمات التي يقدمها لعملائه واختصار الوقت اللازم لإجراء معاملاتهم".