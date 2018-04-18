تعاون بين "اقتصادية أبوظبي" و"هيئة البيئة"

الشارقة 24 – وام:



وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك حول السياسات والأنظمة والخدمات والفعاليات المشتركة ذات العلاقة بالقطاع البيئي والتي يتم تطويرها، أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين للمساهمة في تحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والرؤية البيئية للإمارة.



وتنص الاتفاقية على العمل المشترك بين الدائرة والهيئة في عدة مجالات، من أهمها: الخطط والاستراتيجيات، والتشريعات الاقتصادية والبيئية والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحاضنات التجارية والصناعية والسياحية، والتراخيص التجارية والصناعية والسياحية، وتقنية المعلومات، وتنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي، والتجارة الخارجية والتفتيش التجاري والصناعي والصحي والبيئي والبيئة والصحة، والسلامة والتنافسية والموارد البشرية والتجارة الخارجية والفعاليات والمؤتمرات، والمعارض التجارية والصناعية والسياحية والدراسات والبحوث ومصادر البيانات.



وقع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة الأعمال الخضراء، التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، في فندق روز وود بجزيرة المارية بأبوظبي، عن الدائرة سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، فيما وقعتها عن الهيئة سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري، في تصريح له عقب التوقيع: "إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز جهود الدائرة لتقديم العديد من الخدمات المتميزة إلى مجتمع إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنظيم قطاع الأعمال في مجالات البيئة، وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والخدمات، وإعداد الدراسات الإجمالية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي".



من جانبها، أكدت سعادة رزان المبارك أن الاتفاقية تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، للتنسيق والتعاون الفعال لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في الإمارة، وحماية بيئتها الطبيعية وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع البيئي.