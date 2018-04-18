الذهب يتراجع بعد صعوده 3 جلسات

الشارقة 24 – رويترز:



تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما ارتفعت 3 جلسات متتالية، حيث أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر، مع احتفاظ الدولار بمكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية.



وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: "كانت هناك زيادة في الإقبال على المخاطرة بصفة عامة، وهو ما عزز الأسهم... وعلى النقيض، تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".



وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1343.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 % إلى 1346.30 دولار للأوقية.



وصعدت أسعار الذهب إلى 1365.23 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير بفعل تصاعد التوتر بشأن سوريا والعقوبات الأميركية على روسيا.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.2 % إلى 89.657.